Milan Badelj (Zagabria, 25 febbraio 1989) è un calciatore croato, centrocampista svincolato e della nazionale croata, con cui si è laureato vicecampione del mondo nel 2018.

Caratteristiche tecniche [ modifica | modifica wikitesto ]

È un regista, ma può giocare anche come interno di centrocampo o all'occorrenza come trequartista.[2] Dotato di corsa, progressione e potenza. Abile negli inserimenti nell'area avversaria e nei passaggi filtranti con il quale riesce ad effettuare molti assist. Ha un buon controllo di palla anche in velocità. Bravo anche nelle conclusioni dalla lunga distanza.[3]

Esordi in Croazia e Dinamo Zagabria [ modifica | modifica wikitesto ]

Cresciuto nelle giovanili del NK Zagabria, Milan Badelj approda a 17 anni alla Dinamo Zagabria nel 2007. Disputa una stagione nella squadra B e poi il prestito alla Lokomotiva Zagabria, società satellite. L'anno dopo torna alla Dinamo Zagabria per sostituire Luka Modric.[4] Al suo ritorno alla NK Zagabria si conquista subito il posto da titolare in prima squadra, disputando nella stagione 2008-09 48 partite con 6 reti.

Badelj con la maglia dell' Amburgo nel 2013.

Nell'estate del 2012 viene acquistato, per 4 milioni di euro, dall'Amburgo dove ha militato per due stagioni collezionando 62 presenze in Bundesliga e 2 gol. Il suo esordio contro il Wolfsburg nella sconfitta esterna per 2-0 il 1º settembre del 2012.

Il 1º settembre 2014 si trasferisce a titolo definitivo alla Fiorentina[5] per 5 milioni di euro firmando un contratto quadriennale.[6] Esordisce in maglia viola il 18 settembre nella partita di Europa League Fiorentina-Guingamp (3-0), subentrando al 46' al posto di Borja Valero.[7] L'esordio in campionato avviene il 21 settembre 2014 nella partita contro l'Atalanta, in cui viene schierato dal primo minuto. Nel girone di ritorno, dopo un girone d'andata interlocutorio, le sue prestazioni crescono,[8] diventando decisivo sia in Europa League che in campionato, dove chiude la stagione in crescendo. Il 31 maggio 2015, proprio nell'ultima gara, segna il suo primo gol in Serie A, fissando il punteggio sul 3-0, in Fiorentina-ChievoVerona.[9]

Confermato nell'ossatura del centrocampo viola[10] anche all'avvio del suo secondo anno a Firenze, in Fiorentina-Udinese del 6 dicembre 2015 segna la sua prima rete stagionale con un particolare retroscena[11] in cui alla fine, a causa dell'involontarietà della deviazione di Kalinić, la Lega Calcio deve intervenire ufficialmente per riconoscergli la paternità del gol.[12]

Nel marzo 2018, in seguito alla tragica morte del compagno di squadra Davide Astori, diventa il nuovo capitano della formazione viola.[13][14] A fine stagione, con una lettera dichiara di non rinnovare con la Fiorentina.[15]

Ha collezionato 64 presenze nelle nazionali giovanili croate, realizzando 2 reti.

Le sue prestazioni nel massimo campionato croato hanno convinto Slaven Bilić a farlo debuttare con la nazionale croata il 23 maggio 2010, nella gara contro il Galles in cui ha giocato l'ultima parte della partita sostituendo Mario Mandžukić. Segna la sua prima rete contro Malta il 2 settembre 2011 in una gara valida per Euro 2012. Convocato per le fasi finali dell'Europeo non entrerà mai in campo. Stessa sorte per Brasile 2014, dove accompagna la squadra ai Mondiali senza però mettere piede in campo se non in sole tre gare delle qualificazioni.

Complici le buone prestazioni con la maglia della Fiorentina dalla fine dello stesso anno comincia ad essere schierato con più frequenza, giocando le ultime tre partite decisive delle qualificazioni al campionato europeo di calcio 2016. Convocato per gli Europei 2016 in Francia,[16] scende in campo in tutte e 4 le partite giocante dalla sua nazionale nel corso della manifestazione continentale.

Viene convocato anche per i Mondiali 2018,[17] dove parte titolare nella partita contro l'Islanda, partita vinta 2-1 e in cui ritrova il gol in Nazionale a quasi 7 anni di distanza dall'ultima volta.[18]

Presenze e reti nei club [ modifica | modifica wikitesto ]

Statistiche aggiornate al 15 aprile 2018.

Cronologia presenze e reti in nazionale [ modifica | modifica wikitesto ]

Campionato croato: 4

Coppa di Croazia: 3

Supercoppa di Croazia: 1

Dinamo Zagabria: 2010-2011

2009

Altri progetti [ modifica | modifica wikitesto ]

