Luís Carlos Almeida da Cunha, meglio noto come Nani (Praia, 17 novembre 1986), è un calciatore portoghese, di origini capoverdiane, centrocampista o ala del Valencia e della nazionale portoghese, con la quale si è laureato campione d'Europa nel 2016.

Caratteristiche tecniche

Ricopre il ruolo di centrocampista esterno. Può giocare su entrambe le fasce ed è dotato di una buona tecnica individuale. Inoltre possiede un dribbling efficace e una velocità fulminante; è capace di saltare l'uomo con grande facilità per andare sul fondo e piazzare il cross per i compagni in area.

Sporting Lisbona

Nel 2004 si trasferisce nella primavera dello Sporting Lisbona con la quale in quella stagione vince il campionato giovanile portoghese. Agli inizi della stagione 2005-2006, divenuto professionista, viene convocato in prima squadra.

Manchester United

Nani con la maglia del Manchester United nel 2010

Il 31 maggio 2007 si trasferisce al Manchester United per una cifra vicina ai 14-17 milioni di sterline,[1][2] il 5% della quale è stato pagato al Real Sport Clube de Queluz.[3][4] Passa gli esami medici il 6 giugno, legandosi ufficialmente al club inglese per 5 anni.[5][6] Il suo debutto avviene il 5 agosto, entrando come sostituto in una partita di Community Shield contro il Chelsea. Questa partita sancisce anche la vittoria del trofeo, dopo la vittoria ai rigori per 3-0 dello United.[7] Nel suo primo anno con il club vince la Premier League e la UEFA Champions League. Nel dicembre 2008 arriva la conquista del Mondiale per club. Il 27 maggio 2009 il Manchester viene sconfitto 2-0 dal Barcellona nella finale di UEFA Champions League a Roma e Nani non scende in campo.

Venerdì 26 marzo 2010 il Manchester United ha annunciato che Nani ha prolungato il contratto di altri quattro anni pertanto il nuovo contratto scadrà nel giugno 2014. Il 28 maggio 2011 i Red Devils vengono nuovamente sconfitti 3-1 in finale di UEFA Champions League sempre dal Barcellona e Nani scende in campo solo negli ultimi 20 minuti sostituendo Fábio. Il 18 settembre 2011, nella sfida contro il Chelsea finita 3-1, Nani realizza la seconda rete liberandosi prima di due avversari, per poi piazzare la palla all'incrocio dei pali con un tiro dalla distanza. Inizia la stagione 2013-2014 con la vittoria per 2-0 in Community Shield, ai danni del retrocesso Wigan. Il 27 novembre 2013 gioca la sua prima partita stagionale in Champions League, nella quale realizza anche un gol nella gara Bayer Leverkusen-Manchester United 0-5.

Ritorno allo Sporting Lisbona

Il 20 agosto 2014 viene ceduto in prestito allo Sporting Lisbona, nell'operazione che ha portato Marcos Rojo al Manchester United,[8] facendo così ritorno nella squadra che lo aveva lanciato nove anni prima. Il 23 agosto seguente esordisce per la seconda volta con la squadra portoghese, nella vittoria per 1-0 contro l'Arouca, sbagliando un calcio di rigore sullo 0-0. Chiude l'annata giocando 36 partite tra campionato e coppe, segnando 12 gol.

Nani durante un allenamento con il Fenerbahçe nel 2015

Il 6 luglio 2015 viene ufficializzato il suo trasferimento ai turchi del Fenerbahçe per 5,5 milioni di euro.[9] Durante la breve esperienza turca perde la finale di Coppa di Turchia contro il Galatasaray, rimediando un'espulsione a partita terminata per atteggiamento polemico contro l'arbitro.[10]

Nel 2006 è stato convocato nella nazionale Under-21 per disputare l'Europeo Under-21 in Portogallo. Ha giocato tutte e tre le partite della prima fase, senza mettere a segno alcun gol e i rosso-verdi (due sconfitte e una vittoria) sono stati presto eliminati. Il 1º settembre 2006 ha esordito in nazionale maggiore, in amichevole contro la Danimarca, nel 2008 è stato convocato per gli europei in Austria e Svizzera.

Convocato dal tecnico portoghese Queiroz per il Mondiale 2010, a pochissimi giorni dall'inizio della rassegna iridata viene depennato dalla lista dei ventitré per un infortunio alla spalla, venendo sostituito da Rúben Amorim del Benfica.

Convocato anche per il Mondiale 2014, il 22 giugno 2014 mette a segno il goal che apre il risultato nella partita Portogallo-Stati Uniti, conclusasi sul 2-2.[11][12]

Convocato per gli Europei 2016 in Francia,[13] il 14 giugno 2016 segna al 32' del primo tempo il primo goal all'europeo per il Portogallo che vale il vantaggio per 1-0 sull'Islanda. La partita si concluderà 1-1. Questo è anche il 600° gol segnato in una fase finale di un campionato europeo. Il 10 luglio si laurea campione d'Europa dopo la vittoria in finale sulla Francia padrona di casa per 1-0, ottenuta grazie al goal decisivo di Éder durante i tempi supplementari.[14]

Presenze e reti nei club

Statistiche aggiornate al 2 ottobre 2016.

Cronologia presenze e reti in Nazionale

