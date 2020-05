FIFA 14 è un videogioco di calcio pubblicato da Electronic Arts nel 2013 per il Nintendo Wii, PlayStation 3 (con supporto PlayStation Move), Xbox 360 (con Kinect), PC, PlayStation 2, Nintendo 3DS, PlayStation Portable, PlayStation Vita, iPhone, iPad, iPod touch, Android, poi per PlayStation 4 e Xbox One e nel 2014 per Windows Phone e Windows 8. È il 21º titolo della serie FIFA. Lo slogan del gioco è "We are FIFA 14". Venne seguito da FIFA 15.

Motore grafico

FIFA 14 utilizza il nuovo motore grafico prodotto da Electronic Arts, EA Sports Ignite (solo nelle versioni per PlayStation 4 e Xbox One l'intelligenza artificiale è quattro volte più veloce e umana di questa generazione e gli stadi e i giocatori sono riprodotti con dettagli dieci volte superiori alla precedente generazione).

FIFA Ultimate Team

Tra le novità, si possono cambiare i numeri delle maglie dei calciatori della propria rosa e non ci sono più i moduli per l'intesa.

In più, da questa edizione, sono presenti i cosiddetti stili intesa che, a seconda della scelta, aumentano i valori delle caratteristiche dei propri giocatori.[1]

Infine, oltre alla normale modalità Ultimate Team è stata aggiunta, in concomitanza con l'inizio dei Mondiali in Brasile, la Fifa Ultimate Team World Cup, consistente nella scalata verso la conquista della Coppa del Mondo, che tuttavia è del tutto indipendente dall’UT normale.[2]

Solo per Xbox 360 sono state rese disponibili nella modalità FUT alcune carte "leggende".

In ogni edizione è presente Lionel Messi, affiancato da altri testimonial, differenti per ogni nazione:

In tutto il mondo, nella copertina del gioco per PlayStation 4 e Xbox One, sono presenti Lionel Messi da solo e il numero 14 del titolo color oro, per differenziarsi dalla versione old-gen.

FIFA 14 include 33 campionati, 3 in più di FIFA 13.

Le squadre non ufficiali hanno loghi e kit falsi, alcune di queste squadre hanno anche il nome fittizio, giocatori ufficiali.

Resto del Mondo

I club presenti nella sezione "Resto del Mondo" sono:

Classic XI

World XI

Adidas All Star

FIFA 14 include 47 nazionali, 1 in più di FIFA 13, ovvero il Galles.

In grassetto quelle con licenza.

Le squadre con * hanno kit e nomi di giocatori fittizi.

Per quanto riguarda gli stadi, oltre a molti già presenti in FIFA 13, ci saranno per la prima volta gli impianti Goodison Park[10], La Bombonera[11] e la Donbas Arena[12]. Inoltre ritornerà lo stadio Camp Nou[13] dopo un anno di assenza. Inoltre il 23 maggio 2014 è stato annunciato lo stadio Estádio Jornalista Mário Filho conosciuto come Maracana per l'introduzione dei mondiali e lo si è potuto utilizzare solo per FIFA Ultimate Team World Cup.

Colonna sonora

L'uscita della demo è avvenuta il 10 settembre 2013 per PC e Xbox 360 e l'11 settembre per PS3. Nella demo appariva anche la terza maglia del Tottenham Hotspur, nonostante sia stata presentata ufficialmente più tardi, il 19 settembre[14].

Inoltre è uscita sempre per Xbox 360 una particolare edizione (da prenotare) che includeva una fornitura ampia di pacchetti d'oro gratuita e la presenza inclusa nel pacchetto della squadra Adidas che è normalmente sbloccabile all'interno del videogioco.

Insieme a PES 2014, è l'unico gioco a essere uscito su 3 generazioni diverse di console contemporaneamente (sesta, settima e ottava gen), nonché ultimo gioco rilasciato per PS2.

Collegamenti esterni