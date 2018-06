Matteo Politano (Roma, 3 agosto 1993) è un calciatore italiano, attaccante dell'Inter in prestito dal Sassuolo e della nazionale italiana.

È cresciuto nel settore giovanile della Polisportiva Selva Candida e poi acquistato dalla Roma, con cui nella stagione 2009-2010 ha vinto un Campionato Allievi.

Prestiti a Perugia e a Pescara

Nella stagione 2012-2013 è stato ceduto in prestito al Perugia con cui ha segnato 8 gol in 28 presenze nel campionato di Lega Pro Prima Divisione e 2 partite nei play-off per la promozione in Serie B. Il 1º luglio 2013 passa in comproprietà al Pescara[3]. Segna il suo primo gol in carriera in Serie B il 30 settembre 2013, nella partita pareggiata per 1-1 sul campo del Cesena.[4] Conclude la sua prima stagione con i biancoazzurri totalizzando 31 presenze e 6 reti.

Il 25 giugno 2015, data ultima per la scadenza delle comproprietà, la Roma si aggiudica il giocatore alle buste.[5]

Sassuolo

Il 2 luglio 2015 viene ufficializzato il suo passaggio in prestito con diritto di riscatto al Sassuolo per circa 3,5 milioni di euro.[6] Esordisce in Serie A il 23 agosto 2015, a 22 anni, nel corso della partita vinta 2-1 dai neroverdi contro il Napoli. Realizza il suo primo gol in Serie A il 20 settembre 2015, in Roma-Sassuolo (2-2), proprio contro la squadra che detiene il suo cartellino. Il 20 marzo 2016 segna il suo secondo gol in campionato contro l'Udinese (1-1). Si ripete l'8 maggio condannando il Frosinone alla Serie B[7], siglando il suo terzo gol in campionato. All'ultima giornata sigla una doppietta nel 3-1 ai danni dell'Inter. Il 20 maggio viene riscattato dal Sassuolo che così diventa titolare del suo cartellino a scapito della Roma.

Il 28 luglio 2016 esordisce inoltre in Europa League, nel terzo turno preliminare a Lucerna, subentrando a Nicola Sansone. Realizza il suo primo gol in ambito continentale il 18 agosto 2016 siglando il provvisorio 2-0 nel match casalingo contro la Stella Rossa valido per l'andata del play-off di Europa League. Il 6 maggio 2018 regala la salvezza al Sassuolo segnando contro la Sampdoria.

Inter

Il 30 giugno 2018 viene ufficializzato il suo passaggio in prestito all'Inter per un anno con diritto di opzione.[8]

Nazionale

Il 14 agosto 2013 ha esordito in nazionale Under-21, giocando da titolare in una partita amichevole vinta per 4-1 contro i pari età della Slovacchia; il successivo 14 novembre gioca da titolare nella partita di qualificazione agli Europei Under-21 del 2015 contro i pari età dell'Irlanda del Nord.

Riceve la prima convocazione in nazionale maggiore il 5 novembre 2016, ma il c.t. Gian Piero Ventura non lo schiera in campo né nella gara contro il Liechtenstein (valida per le qualificazioni ai mondiali di Russia 2018) né nell'amichevole contro la Germania[9]. Viene nuovamente convocato il 18 marzo 2017, in extremis per via delle non perfette condizioni di salute di Federico Bernardeschi, ma ancora una volta, tuttavia, non riesce a esordire.[10] Esordisce infine il 28 maggio 2018, nell'amichevole contro l'Arabia Saudita, prima partita del c.t. Roberto Mancini.[11]

Statistiche aggiornate al 28 maggio 2018.

Stagione Squadra Campionato Coppe nazionali Coppe continentali Altre coppe Totale Comp Pres Reti Comp Pres Reti Comp Pres Reti Comp Pres Reti Pres Reti 2012-2013 Perugia 1D 28+2[12] 8+0 CI+CI-LP 3+2 0+2 - - - - - - 35 10 2013-2014 Pescara B 31 6 CI 1 0 - - - - - - 32 6 2014-2015 B 41+5[12] 5+1[12] CI 3 0 - - - - - - 49 6 Totale Pescara 72+5 11+1 4 0 - - - - 81 12 2015-2016 Sassuolo A 28 5 CI 1 0 - - - - - - 29 5 2016-2017 A 32 5 CI 1 0 UEL 9[13] 3[14] - - - 42 8 2017-2018 A 36 10 CI 3 1 - - - - - - 39 11 Totale Sassuolo 96 20 5 1 9 3 - - 110 24 2018-2019 Inter A 0 0 CI 0 0 CL 0 0 - - - 0 0 Totale carriera 196+7 40 14 3 9 3 - - 226 46

Cronologia presenze e reti in nazionale

Cronologia completa delle presenze e delle reti in nazionale ― Italia Data Città In casa Risultato Ospiti Competizione Reti Note 28-5-2018 San Gallo Italia 2 – 1 Arabia Saudita Amichevole - 73’ Totale Presenze 1 Reti 0

