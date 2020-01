Gonzalo Escalante (Bella Vista, 27 marzo 1993) è un calciatore argentino, centrocampista dell'Eibar.

Caratteristiche tecniche [ modifica | modifica wikitesto ]

Centrocampista difensivo dal carattere forte, che spesso lo induce a conquistare palla con interventi al limite del regolamento. Bravo nei contrasti e nel recupero della palla, tecnicamente non eccelso ma dotato di una grande resistenza che gli consente di effettuare recuperi provvidenziali. Il suo ruolo è prevalentemente quello di mediano davanti alla difesa, essendo una sorta di frangiflutti.

Prima esperienza [ modifica | modifica wikitesto ]

Nella stagione 2012-2013 ha giocato 5 partite in massima serie con il Boca Juniors.

Nella stagione 2014-2015 passa in prestito al Catania. Segna la sua prima rete in maglia rossazzurra in occasione della partita Catania-Virtus Entella, partita stravinta dagli etnei per 5-1. Il 29 gennaio 2015 viene riscattato dal prestito dalla squadra etnea[1].

Prestito all' Eibar [ modifica | modifica wikitesto ]

Il 17 luglio 2015 viene ceduto in prestito agli spagnoli dell'Eibar. Realizza il primo con gol con la squadra spagnola nell'esordio in trasferta contro il Granada.L'11 gennaio 2016 viene riscattato e firma un contratto di durata quinquennale.

Presenze e reti nei club [ modifica | modifica wikitesto ]

Statistiche aggiornate al 9 settembre 2017.

Stagione Squadra Campionato Coppe nazionali Coppe continentali Altre coppe Totale Comp Pres Reti Comp Pres Reti Comp Pres Reti Comp Pres Reti Pres Reti 2012-2013 Boca Juniors PD 6 0 CA 0 0 CL+CS 0+0 0+0 - - - 6 0 2013-2014 PD 5 0 - - - - - - - - - 5 0 Totale Boca Juniors 11 0 0 0 0 0 11 0 2014-2015 Catania B 26 1 CI 0 0 - - - - - - 26 1 2015-2016 Eibar PD 34 3 CR 2 0 - - - - - - 36 3 2016-2017 PD 30 2 CR 5 0 - - - - - - 35 2 Totale Eibar 64 5 7 0 - - - - 71 5 Totale carriera 101 6 7 0 0 0 - - 108 6