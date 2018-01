Rafael Alcântara do Nascimento, meglio noto come Rafinha (San Paolo, 12 febbraio 1993), è un calciatore brasiliano, centrocampista del Barcellona e della nazionale brasiliana.

Biografia

Proviene da una famiglia di sportivi: il padre Mazinho era un calciatore, mentre la madre Valéria era una pallavolista; suo fratello maggiore Thiago gioca nel Bayern Monaco.

Nel 2012 è stato inserito nella lista dei migliori giovani nati dopo il 1991 stilata da Don Balón.[2]

Caratteristiche tecniche

Centrocampista molto duttile, può giocare anche come trequartista o ala destra.[3] Regista[4] mancino di qualità,[4] bravo tatticamente[4] e nei passaggi,[4] è discretamente veloce,[4] sa gestire il gioco[4] e ha un buon dribbling,[4] riuscendo anche ad andare in gol.[4] Ha giocato spesso come mezzala sinistra con Luis Enrique.[4]

Carriera

Club

Rafinha con la maglia blaugrana

Incomincia la sua carriera nel 2005, all'età di dodici anni, quando viene acquistato dal Barcellona. Dopo sei stagioni trascorse nella "cantera" barcellonese, nel gennaio del 2011 passa al Barcellona B, mettendo a segno la sua prima rete contro il Salamanca.[5] Il 6 dicembre 2011 esordisce con la prima squadra nell'incontro di Champions League contro il BATE Borisov.[6]

Il 29 giugno 2013 rinnova il suo contratto fino al 2016 in cui è presente una clausola rescissoria pari a 30 milioni di euro. Il 15 luglio 2013 viene ceduto in prestito al Celta Vigo; dopo una stagione torna al Barcellona.

Nazionale

Dopo aver militato nella nazionale spagnola dall'Under-16 fino all'Under-19, nel 2013 decide di vestire la maglia del Brasile e partecipa con l'Under-20 brasiliana al Campionato sudamericano di calcio Under-20 2013, non riuscendo a superare la prima fase.

Viene convocato per la Copa América Centenario negli Stati Uniti,[7] salvo poi essere sostituito da Lucas per problemi muscolari.[8] Nello stesso anno viene convocato per le Olimpiadi 2016 in Brasile.[9]

Statistiche

Presenze e reti nei club

Statistiche aggiornate al 17 gennaio 2018.

Stagione Squadra Campionato Coppa nazionale Coppe europee Altre coppe Totale Comp Pres Reti Comp Pres Reti Comp Pres Reti Comp Pres Reti Pres Reti 2010-2011 Barcellona B SD 9 1 - - - - - - - - - 9 1 2011-2012 SD 39 8 - - - - - - - - - 39 8 2012-2013 SD 36 10 - - - - - - - - - 36 10 Totale Barcellona B 84 19 84 19 2011-2012 Barcellona PD 0 0 CR 1 0 UCL 1 0 SS+SU+Cmc 0 0 2 0 2012-2013 PD 0 0 CR 0 0 UCL 1 0 SS 0 0 1 0 2013-2014 Celta Vigo PD 32 4 CR 1 0 - - - - - - 33 4 2014-2015 Barcellona PD 24 1 CR 6 1 UCL 6 0 - - - 36 2 2015-2016 PD 6 1 CR 1 0 UCL 2 0 SU+SS+Cmc 1+1+0 1+0+0 11 2 2016-2017 PD 18 6 CR 4 1 UCL 6 0 SS 0 0 28 7 2017-2018 PD - - CR 1 0 UCL - - SS - - 1 0 Totale Barcellona 48 8 13 2 16 0 2 1 79 11 Totale carriera 164 31 14 2 16 0 2 1 196 34

Cronologia presenze reti in nazionale

Palmarès

Club

Competizioni nazionali

Competizioni internazionali

Nazionale

Individuale

Giocatore rivelazione della Liga spagnola: 1

Note

Altri progetti

