Una piscina è una vasca artificiale che, riempita d'acqua dolce o di mare sottoposta a tecniche di trattamento e disinfezione per garantirne l'igiene, è adibita generalmente a sport acquatici oppure ad attività terapeutiche o ricreative. La gestione di una piscina è assoggettata a leggi e norme tecniche specifiche che garantiscono la salute e la sicurezza di coloro che la frequentano.

La prima piscina di cui si ha notizia e dove tuttora rimangono i resti è il Grande Bagno a Mohenjo-daro alla Civiltà della valle dell'Indo, nell'odierno Pakistan. La piscina risale al III millennio a.C. e misura 12 metri per 7[1].

Le prime piscine dell'età contemporanea vennero costruite a Londra nel 1837[2]. I Bagni di Diana sono considerati la prima piscina pubblica sorta in Italia a Milano, nel 1842.[3]

Può essere di varie forme e dimensioni, di varie profondità, interrata, od esterna, con struttura in cemento armato, in acciaio, alluminio, legno e rivestita con ceramica o solo tinteggiata con particolari vernici plastificanti. Esistono anche piscine costruite in vetroresina. È necessaria una costante manutenzione per la pulizia ed il trattamento delle acque (contro alghe, depositi, fanghi e fogliame se all'esterno, ecc.).

La lunghezza regolamentare di una piscina utilizzata per competizioni agonistiche di nuoto è di 50 m (piscina olimpionica) e da 25 m (vasca corta), che riducono i costi di costruzione e mantenimento e lo spazio necessario, ma permettono ugualmente l'allenamento sulle distanze comunemente utilizzate[4]. La misura standard per praticare competizioni di pallanuoto è invece di 33 m. La forma di queste due vasche è rettangolare.

Le piscine utilizzate a scopo ricreativo tendono a venire costruite nella forma e dimensioni più adatte all'area disponibile. Negli anni 2000 si sono lentamente diffuse anche le piscine gonfiabili da giardino.

La legge italiana consente la disinfezione delle piscine sia con i più noti composti clorurati, ma anche con ozono, che porta il potenziale redox a 800 mV, valore al quale i batteri sono eliminati.[senza fonte] Anche le vasche di stabulazione delle cozze sono sterilizzate con ozono.

La piscina può avere molti accessori quali:

impianto di filtrazione : alla base del funzionamento, consente assieme all'uso di prodotti chimici il mantenimento della trasparenza e balneabilità dell'acqua;

: alla base del funzionamento, consente assieme all'uso di prodotti chimici il mantenimento della trasparenza e balneabilità dell'acqua; scambiatori di calore : sono apparecchi che servono a riscaldare l'acqua della vasca. Sono generalmente scambiatori a piastre in acciaio inox o in titanio;

: sono apparecchi che servono a riscaldare l'acqua della vasca. Sono generalmente scambiatori a piastre in acciaio inox o in titanio; bocchette ad idromassaggio : sono delle bocchette che mandano acqua miscelata ad'aria e creano un massaggio;

: sono delle bocchette che mandano acqua miscelata ad'aria e creano un massaggio; nuoto contro corrente : molto usato specie in vasche di dimensioni ridotte, è un getto ad alta pressione che, impostato con la velocità di chi nuota, permette l'esercizio del nuoto in aree limitate;

: molto usato specie in vasche di dimensioni ridotte, è un getto ad alta pressione che, impostato con la velocità di chi nuota, permette l'esercizio del nuoto in aree limitate; generatori di onde : composti da pannelli mobili che una volta azionati generano un moto ondoso di ampiezza variabile in base alla velocità di funzionamento;

: composti da pannelli mobili che una volta azionati generano un moto ondoso di ampiezza variabile in base alla velocità di funzionamento; fari subacquei : luci di fabbricazione specifica per l'illuminazione e/o la creazione di effetti scenografici;

: luci di fabbricazione specifica per l'illuminazione e/o la creazione di effetti scenografici; scaletta : normalmente in acciaio inox, permette di entrare ed uscire dalla vasca. Possono essere rimovibili o essere integrate nella struttura in base a scelte estetiche/funzionali;

: normalmente in acciaio inox, permette di entrare ed uscire dalla vasca. Possono essere rimovibili o essere integrate nella struttura in base a scelte estetiche/funzionali; trampolino : accessorio che permette la pratica dei tuffi;

: accessorio che permette la pratica dei tuffi; scivolo: accessorio ludico che permette di scivolare dentro la piscina.

Piscina naturale

Questo tipo di struttura è una via di mezzo tra una piscina e un laghetto artificiale, in quanto solitamente il suo fondale ricorda quello di un lago, con sassolini o scogli, ma sotto i quali si trova il fondale artificiale. La principale differenza sta nella pulizia delle acque, che in questo caso avviene con sistemi del tutto naturali, a volte attraverso ulteriori vasche adibite solo a ciò, oppure grazie alla presenza di speciali alghe depuratrici, ma comunque senza utilizzare il cloro.

In Alto Adige e in Toscana, negli ultimi anni si stanno costruendo alcune di queste strutture nei centri abitati più piccoli.

Al 2008 la più grande piscina del mondo si trova a San Alfonso del Mar, frazione di Algarrobo in Cile a 90 km circa dalla capitale. È lunga 1013 metri, ha un'area di 8 ettari (6.000 piscine standard), contiene 250.000 metri cubi d'acqua e raggiunge una profondità di 35 metri.[5]

La piscina certificata più profonda del mondo si trova a Montegrotto Terme (PD). Si chiama Y-40 ed è profonda 40 metri (precisamente 42,15 m)[6][7].

