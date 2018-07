Carlos Joaquín Correa (Juan Bautista Alberdi, 13 agosto 1994) è un calciatore argentino, centrocampista o attaccante del Siviglia e della nazionale argentina.

È soprannominato El Tucu (ovvero l'abitante della Provincia di Tucumán).

Caratteristiche tecniche [ modifica | modifica wikitesto ]

Gioca prevalentemente come ala sinistra, dotato di grandi capacità coordinative e di una ottima elasticità e visione di gioco; anche in possesso di una buona tecnica individuale, possiede un buon dribbling e un controllo di palla elegante, riesce a calibrare i passaggi con molta precisione ed è in grado di cambiare passo con facilità possiede buona rapidità nel contropiede a campo aperto.[2]

Trequartista che nell'Estudiantes è stato posizionato prevalentemente come ala sinistra in un 4-4-2. Viene spesso paragonato ai suoi connazionali Juan Sebastián Verón e Javier Pastore[3]. Può essere impiegato anche come punta centrale.

Dopo due brevi esperienze nelle giovanili del River Plate e del Renato Cesarini, Joaquin entra a far parte del settore giovanile dell'Estudiantes. Il 19 maggio 2012, a soli 17 anni, esordisce in Prima squadra nella sfida Banfield-Estudiantes 0-3 nella quale subentra al 81' a Duván Zapata[4].

Il 15 giugno 2013 a San Juan compie l'esordio dal primo minuto nella partita contro il San Martín persa dai Los Pincharratas 2 a 0, giocando gli interi 90 minuti del match[5]. Il primo gol in Primera Division è datato invece 23 marzo 2014 in Vélez Sarsfield-Estudiantes 1-1[6]; Joaquín si replica il 10 maggio seguente nella sfida vinta per 3 a 0 in casa contro il San Lorenzo[7].

L'esordio in Coppa Sudamericana avviene invece il 3 settembre 2014 contro il Gimnasia Jujuy, sfida conclusasi 0-0[8]; il primo gol in questa competizione lo realizza invece il 15 ottobre nel match vinto per 2 a 1 contro il Peñarol[9]. Nella Primera División 2014 realizza altre due reti: la prima il 24 agosto contro il Lanús[10] e la seconda nella gara vinta 3-1 contro il Boca Juniors il 28 agosto seguente[11].

Il 16 dicembre 2014 il sito ufficiale dell'Estudiantes comunica l'acquisto del giocatore da parte della Sampdoria per 10 milioni di dollari[12] (cifra ridotta in seguito a 8,8 milioni di dollari[13]). Il 9 gennaio 2015 la squadra blucerchiata ufficializza l'arrivo a titolo definitivo e la sottoscrizione di un contratto con il giocatore con scadenza giugno 2019; inoltre Joaquín sceglie di indossare la maglia numero 8.[14]

Il 15 febbraio seguente esordisce in blucerchiato, giocando dal primo minuto la gara persa con il Chievo per 2-1. La stagione seguente decide di cambiare il numero di maglia e opta per la 10. Il 17 gennaio 2016 realizza il suo primo gol per la sua nuova squadra nella sconfitta 2-1 contro il Carpi. La settimana seguente segna un'altra rete, questa volta nella sconfitta 4-2 contro il Napoli. Il 31 gennaio 2016 segna il suo terzo gol consecutivo nella sconfitta per 3-2 contro il Bologna.

Complessivamente in un anno e mezzo alla Sampdoria gioca 31 presenze segnando 3 gol.

Il 10 luglio 2016 la Sampdoria comunica di aver trovato l'accordo con il Siviglia per la cessione di Correa a titolo definitivo[15] per la cifra di 13 milioni di euro più 5 legati a una futura cessione.[16]

Il 9 dicembre 2015 viene inserito dal CT. Gerardo Martino, nella lista dei pre-convocati per i Giochi Olimpici 2016[17]. Il 25 maggio 2016 viene ridotta la lista dei pre-convocati a 35 elementi, tra i quali figura ancora il Tucu Correa[18]. Il 7 luglio seguente, viene inserito nella lista dei 18 giocatori che prenderanno parte alle Olimpiadi brasiliane,[19] ma nella lista definitiva del 14 luglio 2016 viene sostituito da Joaquín Arzura.

Il 19 maggio 2017 viene convocato per la prima volta nella nazionale argentina, in occasione delle due amichevoli di giugno contro Brasile e Singapore.[20]. Debutta contro il Brasile il 9 giugno seguente, entrando al posto di Higuain al 46º minuto. Pochi giorni più tardi gioca da titolare contro Singapore realizzando la sua prima rete con la maglia dell'Albiceleste.

Presenze e reti nei club [ modifica | modifica wikitesto ]

Statistiche aggiornate al 4 maggio 2018.

Stagione Squadra Campionato Coppe nazionali Coppe continentali Altre coppe Totale Comp Pres Reti Comp Pres Reti Comp Pres Reti Comp Pres Reti Pres Reti 2011-2012 Estudiantes PD 3 0 - - - - - - - - - 3 0 2012-2013 PD 8 0 CA 2 0 - - - - - - 10 0 2013-2014 PD 26 2 CA 3 1 - - - - - - 29 3 2014 PD 16 2 - - - CS 6 1 - - - 22 3 Totale Estudiantes 53 4 5 1 6 1 - - 64 6 gen.-giu. 2015 Sampdoria A 6 0 CI 0 0 - - - - - - 6 0 2015-2016 A 25 3 CI 0 0 UEL 0 0 - - - 25 3 Totale Sampdoria 31 3 0 0 0 0 - - 31 3 2016-2017 Siviglia PD 26 4 CR 4 3 UCL 3 1 SU+SS 0+1 0 34 8 2017-2018 PD 21 1 CR 8 5 UCL 10[21] 1 - - - 39 7 Totale Siviglia 47 5 12 8 13 2 1 0 73 15 Totale Carriera 131 12 17 9 19 3 1 0 168 24

Cronologia presenze e reti in nazionale [ modifica | modifica wikitesto ]