Felipe Caicedo

Felipe Salvador Caicedo Corozo (Guayaquil, 5 settembre 1988) è un calciatore ecuadoriano, attaccante dell'Espanyol e della nazionale ecuadoriana.

Caratteristiche tecniche

È un centravanti mancino molto forte fisicamente, dotato di buona tecnica possiede inoltre un buon tiro dalla lunga distanza, ha una grande velocità e un buon fiuto per il goal.

Per le sue movenze, la sua stazza e la sua agilità è soprannominato la Pantera o la Pantera nera.

A 17 anni Caicedo viene messo sotto contratto dal Basilea. Nella stagione 2006-2007 gioca 20 partite di campionato e segna 3 gol. Nel 2007-2008 totalizza 24 presenze con 9 reti all'attivo.

Dalla Svizzera il 31 gennaio 2008 si trasferisce in Inghilterra, al Manchester City[2]. Il 10 febbraio debutta con la nuova squadra contro il Manchester United, battuto dal City per 2-1 all'Old Trafford. Di lì alla fine della stagione 2008-2009 ottiene 10 presenze, tutte partendo dalla panchina. Nella stagione successiva gioca con maggiore continuità, portando a 8 il numero dei suoi gol con la squadra di Manchester.

Il 23 luglio 2009 il Manchester City lo cede in prestito allo Sporting Lisbona[3][4], ma qui l'attaccante trova poco spazio. Con la stessa formula, quella del prestito, il 9 gennaio 2010 firma con il club spagnolo del Málaga[5][6]. Segna il primo gol nella Primera División contro il Racing Santander nella partita vinta in trasferta per 3-0[7].

Rientrato nel luglio 2010 al Manchester City, viene ceduto in prestito a un'altra squadra spagnola, il Levante, all'ultimo giorno del mercato estivo[8][9].

Il 30 maggio 2011 il Levante riscatta il giocatore dal Manchester City per 1 milione di euro[10] per poi cederlo, il 23 luglio successivo, alla Lokomotiv Mosca per 7,5 milioni di euro + 2 milioni di bonus.[11][12]

Il 16 gennaio 2014 viene acquistato per 7 milioni di euro dell'Al-Jazira, club militante i UAE Arabian Gulf League.

Il 15 luglio 2014 torna in Europa firmando un contratto biennale con l'Espanyol. Il 3 novembre 2015 rinnova col club spagnolo fino al 2019.

Debutta ufficialmente sin da giovanissimo all'età di 16 anni ed 8 mesi, con la Nazionale ecuadoriana il 4 maggio 2005 in un'amichevole contro il Paraguay. Disputa poi la Copa América 2007 e la Copa América 2011 segnando in quest'ultima due reti contro il Brasile. Gioca inoltre da titolare il mondiale brasiliano del 2014 senza però mai segnare.

Presenze e reti nei club

Statistiche aggiornate all'8 novembre 2015.

Cronologia presenze e reti in Nazionale

Competizioni nazionali

Altri progetti

