Davide Di Gennaro (Milano, 16 giugno 1988) è un calciatore italiano, centrocampista della Lazio.

Il 21 marzo 2013 ha avuto il primogenito Leonardo dalla moglie Alessia.[3][4]

Ha iniziato a giocare a calcio nella squadra del suo paese, Peschiera Borromeo, a cinque anni[5] e nel 1995 è passato nelle giovanili del Milan,[6] dove è stato anche capitano della squadra Primavera.[7] È stato convocato per la prima volta in prima squadra il 20 dicembre 2005 per la partita di campionato contro il Livorno. Il 19 maggio 2007, a 18 anni, ha debuttato in Serie A nella partita Milan-Udinese (2-3), entrando al 59º minuto di gioco per sostituire Costacurta.

Nel 2007-2008 è passato in prestito al Bologna in Serie B, dove ha realizzato 2 reti in 22 presenze, contribuendo alla promozione in Serie A della squadra.

Di Gennaro con la maglia della Reggina nel 2008

Nel 2008 è stato acquistato in comproprietà dal Genoa nell'affare che ha riportato a Milano l'attaccante Marco Borriello,[7] ma, dopo una sola presenza in campionato alla prima giornata, il 1º settembre è passato in prestito alla Reggina, con la quale il 7 febbraio 2009 ha segnato la sua prima rete in Serie A a San Siro proprio contro il Milan in una partita finita 1-1.

Il 27 giugno 2009 è stato riscattato dal Milan.[8] È stato costretto a saltare i primi mesi della stagione 2009-2010 a causa di una frattura al quinto metatarso del piede destro subita nel Trofeo TIM.[9][10]

Il 29 gennaio 2010 è passato in prestito al Livorno.[11] Ha esordito in maglia amaranto il 6 febbraio 2010 contro la Juventus. Subito dopo la fine della stagione 2009-2010 si è riaggregato al Milan per partecipare ad una tournée di amichevoli negli Stati Uniti.[12]

Il 15 luglio 2010 è passato al Padova, in Serie B, con la formula del prestito con diritto di riscatto della compartecipazione.[13] Ha segnato il primo gol con la maglia del Padova il 25 settembre 2010 contro l'AlbinoLeffe, realizzando al 31º minuto di gioco la rete del definitivo 2-0.[14][15] Nel marzo 2011 si è rotto il tendine a 3 centimetri dall'inserzione del retto femorale della gamba sinistra ed è quindi stato quindi costretto a chiudere anticipatamente la stagione.[16] A fine campionato, dopo il mancato riscatto da parte del Padova, è tornato al Milan.[17]

Il 14 luglio 2011 è passato in prestito al Modena.[18] Ha esordito con la squadra emiliana il 13 agosto 2011 nel primo turno della Coppa Italia 2011-2012 contro il Frosinone e la settimana seguente, nella gara del secondo turno contro la Reggina giocata l'11 agosto 2011, ha segnato il suo primo gol con la maglia gialloblu.

Dopo essere rientrato al Milan per fine prestito, viene acquistato a titolo definitivo dallo Spezia.[19] Fa il suo esordio con lo Spezia il 18 agosto 2012 in Coppa Italia contro il Cagliari segnando il gol del pareggio su rigore.[20] Si ripete in campionato segnando quattro reti sempre dagli undici metri rispettivamente contro Verona, Brescia, Livorno e Ternana.

Il 1º luglio 2013 passa al Palermo, con cui sottoscrive un contratto triennale;[21] il contratto è stato depositato presso la Lega Calcio il giorno successivo.[22] Veste la maglia nº 10, appartenuta fino a pochi giorni prima a Fabrizio Miccoli, dopo averla pagata 500 euro in un'asta a sfondo benefico.[23] Debutta in maglia rosanero nella prima partita utile, cioè il secondo turno di Coppa Italia vinta per 2-1 sulla Cremonese e disputata l'11 agosto 2013, entrando in campo al 70' per Alen Stevanović.[24] L'8 settembre 2013 gioca la sua prima partita da titolare con la maglia rosanero in trasferta contro il Padova: la gara termina 0-3 in favore del Palermo e Di Gennaro sigla il gol del momentaneo 0-1, la sua prima rete con la maglia dei siciliani. Il 3 maggio 2014, dopo la vittoria contro il Novara per 1-0 in trasferta, ottiene la promozione in Serie A – con annessa vittoria del campionato – con cinque giornate d'anticipo. Chiude la stagione con 14 presenze in campionato (segnando il secondo gol in Juve Stabia-Palermo 0-3 della settima giornata) e una in Coppa Italia.

Il 9 settembre 2014 viene ceduto in prestito al Vicenza,[25] società a cui è stata concessa una proroga per il calciomercato in entrata dato il ripescaggio in extremis in Serie B.[26] Con la maglia biancorossa fa il proprio debutto il 10 settembre 2014 nella gara casalinga con il Latina (recupero della prima giornata), terminata 0-0.[27][28]. Il 17 ottobre, contro il Pescara, segna dal dischetto la sua prima rete con la maglia del Vicenza. Conclude la stagione realizzando 4 goal.

Il 9 luglio 2015 si trasferisce a titolo definitivo dal Palermo al Cagliari.

Di Gennaro ha esordito in Nazionale con la selezione Under-16 nel 2004, con cui ha disputato 4 partite. Sempre nel 2004 è sceso in campo in due occasioni con la Under-17, realizzando un gol il 22 dicembre contro i pari età della Turchia.

Nel 2005 ha collezionato 2 presenze e una rete nella Nazionale Under-18 e nel 2006 ha disputato una gara con l'Under-19.

Ha esordito con la Nazionale Under-20 nel 2007, disputandovi, dal 2007 al 2008, 5 partite.

È stato convocato per la prima volta in Nazionale Under-21 il 17 novembre 2007, per la partita Isole Fær Øer-Italia, valida per le qualificazioni all'Europeo Under-21 del 2009. Il 18 novembre 2008, sotto la direzione del CT Casiraghi, ha esordito nella Nazionale Under-21 entrando nel secondo tempo della partita amichevole Germania-Italia (1-0).



