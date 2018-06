Alban Lafont (Ouagadougou, 23 gennaio 1999) è un calciatore burkinabè naturalizzato francese, portiere del Tolosa.

Nel 2016 è stato inserito nella lista dei migliori sessanta calciatori nati nel 1999 stilata da The Guardian.[1]

Caratteristiche tecniche [ modifica | modifica wikitesto ]

Portiere dal fisico longilineo, dotato di grande reattività fra i pali, si disimpegna bene sia nelle uscite alte che nelle prese a terra ed è abile a giocare il pallone con i piedi. Per caratteristiche, oltre che nell'aspetto fisico, ricorda il suo connazionale Alphonse Areola.[2]

Nato a Ouagadougou, capitale del Burkina Faso, si trasferisce in Francia all'età di nove anni. Le prime parate le fa per il club del Lattes; proprio durante la militanza in questa squadra, nel 2014, viene notato dagli scout del Tolosa, che decidono di portarlo tra le proprie file. Nel settore giovanile del club francese si mette fin da subito in grande evidenza al punto di entrare a far parte del giro delle nazionali minori transalpine.[2]

La permanenza nelle giovanili del club è breve poiché il 28 novembre 2015, all'età di 16 anni, 10 mesi e 5 giorni, dopo aver dapprima esordito con la seconda squadra del Tolosa, fa anche il suo debutto nella Ligue 1, massimo campionato francese[2]: scende in campo, da titolare, nella vittoria casalinga per 2-0 contro il Nizza, riuscendo anche a mantenere la porta inviolata. Tale esordio, voluto fortemente dal tecnico Dominique Arribagé, ne fa il più giovane debuttante nella storia della Ligue 1.[2] Le sue successive buone prestazioni gli permettono di diventare il portiere titolare del Téfécé. Conclude la sua prima stagione tra i professionisti con un bottino di 24 presenze nelle quali subisce 27 reti.

Il 25 aprile 2018 disputa la sua centesima partita con indosso la maglia del Tolosa, in occasione della trasferta pareggiata, per 0-0, contro il Caen. Conclude la stagione con 42 presenze subendo 60 reti.

Nel 2017 viene convocato dal CT francese Ludovic Batelli per i Mondiali Under-20 in Corea del Sud: scende in campo in un match della fase a gironi e nell'ottavo di finale perso 1-2 contro l'Italia.

Presenze e reti nei club [ modifica | modifica wikitesto ]

Statistiche aggiornate al 19 maggio 2018.

Stagione Squadra Campionato Coppe nazionali Coppe continentali Altre coppe Totale Comp Pres Reti Comp Pres Reti Comp Pres Reti Comp Pres Reti Pres Reti 2015-2016 Tolosa 2 CFA2 1 0 - - - - - - - - - 1 0 2015-2016 Tolosa L1 24 -27 CF+CdL 0 -0 - - - - - - 24 -27 2016-2017 L1 36 -41 CF+CdL 1+1 -2 + -0 - - - - - - 38 -43 2017-2018 L1 38 -54 CF+CdL 1+3 -0 + -6 - - - - - - 42 -60 Totale Tolosa 98 -122 6 -8 - - - - 104 -130 Totale carriera 99 -122 6 -8 - - - - 105 -130

Altri progetti [ modifica | modifica wikitesto ]

Altri progetti

contiene immagini o altri file su